بورصة «بينانس استراليا» أوقفت خدمات الإيداع بالدولار الاسترالي

أوقفت بورصة العملات المشفرة “بينانس أستراليا” عدداً من خدمات الإيداع بالدولار الاسترالي، وحذّرت من أن عمليات السحب عبر التحويلات المصرفية قد تتأثر أيضاً، مستندةً إلى قرار صدر عن جهة مختصة بتزويد المدفوعات الخارجية.

أعلنت بينانس استراليا في تغريدة اليوم الخميس، أنها لم تعد قادرة على تقديم ما يسمى بإيداعات “باي آي دي”) وأنها ستقدم تحديثاً حول التأثير على سحوبات التحويلات المصرفية، في انتظار مزيد من التأكيد.

وقف الإيداع بالدولار الاسترالي

أكدت بورصة بينانس: “نعمل بجد لإيجاد مزود بديل لمواصلة تقديم خدمات الإيداع والسحب بالدولار الاسترالي لمستخدمينا”.

ألغت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية في أبريل ترخيص “بينانس” لأعمال المشتقات في البلاد، بينما تقوم بمراجعة العمليات المحلية التابعة للمجموعة.

تواجه أعمال “بينانس” العالمية ومنصتها في الولايات المتحدة موجة من التحقيقات. إذ رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي، تشانغ بينغ جاو، بسبب مزاعم بانتهاك قواعد تداول المشتقات. واتهمت الشركة بأن لديها إجراءات امتثال “زائفة”.

من جهتها، وصفت “بينانس” الدعوى بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.