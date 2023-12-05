بورصة الكويت تنفرد بصعود وحيد بأداء البورصات العربية اليوم الثلاثاء 5-12-2023 (جراف)

أنهت الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023 على صعود منفرد، بأداء البورصات العربية، فيما أختتمت أسواق السعودية ومصر وقطر ودبي على هبوط .

البورصة المصرية (تراجع)

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، على هبوط بنحو 0.54%، ليغلق عند مستوى 25127 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 5.2 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 71 سهما، وتراجع 89 سهما، فيما استقر 42 سهما دون تغيير.



البورصة السعودية (تراجع)

وأنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على تراجع بواقع 0.42% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11143.8 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 5.8 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (صعود)

فيما أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود أيضًا بواقع 0.09% وسجلت 7265.8 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 42.2 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 183.2 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (تراجع)

فيما هبط أداء بورصة قطر بواقع 0.15% ووصل 9944.9 نقطة، وبلغت قيمة التداول 339.8 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 113 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (تراجع)

و تراجع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.23% ووصل 3978.2 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 302 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة صعد من بينهم أداء 9 وتراجع 24 آخرين وظل 3 على استقرار سعري دون أي تغير .

بورصة أبو ظبي (تراجع)

وهبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.19% وسجل 9520 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي مليار جنيه، بحجم تداول سجل 224.6 مليون ورقة مالية .

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