بورصة الكويت ترتفع الثلاثاء بقيادة أسهم القطاع المالي

سجلت أسهم الكويت مكاسب على نطاق واسع وقادت أسهم القطاع المالي الاتجاه الصعودي بينما لم يطرأ تغيير يذكر على بقية أسواق الأسهم في الخليج قبل عيد الأضحى.

أسهم القطاع المالي ترتفع

وفي الكويت، قفز المؤشر بنسبة 2.6% مع صعود معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم بنك الكويت الوطني الذي ارتفع بنسبة 3.5%.

قال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين إن الحكومة طلبت وضع خارطة طريق وجدولا زمنيا لضمان تحسين التصنيف الائتماني للبلاد دون ذكر تفاصيل.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.1% مدعوما بمكاسب البنك الأهلي التجاري بنسبة 0.8%.

وفي دبي ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.2%، فيما صعد سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.6%.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2%، وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.3%.

تسريح مئات الموظفين

قالت مصادر إن بنك أبوظبي التجاري يعتزم تسريح مئات الموظفين، في أحدث تحرك ضمن جولة من عمليات التسريح في بنوك بالمنطقة مع تنامي الضغط لخفض التكاليف في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وفي مارس، قال بنك أبوظبي التجاري إنه يتعهد ”بعدم الاستغناء عن أي من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجة لأبعاد انتشار وباء (كوفيد-19) المستجد“.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية بنسبة 0.2% بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الذي زاد بنسبة 3.6%.

ولكن حد من مكاسب البورصة هبوط سهم صناعات قطر بنسبة 2.2%. وكانت شركة البتروكيماويات أعلنت يوم الإثنين تحقيق ربح صاف 485.3 مليون ريال (133.32 مليون دولار) في النصف الأول من العام انخفاضا من 1.46 مليار ريال قيل عام.

ونزل المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 0.1% متضررا من هبوط سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 5.2%.