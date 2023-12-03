بورصة السعودية تصعد منفردة بتعاملات الأسواق العربية اليوم الأحد 3-12-2023 (جراف)

أنهت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأحد 3-12-2023 على صعود، بأداء البورصات العربية، فيما اختتمت أسواق مصر والكويت وقطر ودبي و أبو ظبي على تراجع.

البورصة المصرية (تراجع)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 3-12-2023، على تباين، بخسائر سوقية 10 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.66%، ليغلق عند مستوى 24571 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 ارتفع منها 81 وتراجع 77 فيما استقر 47 دون تغيير.

البورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.37% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11219 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 4.1 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 229 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

كما أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على تراجع أيضًا بواقع 0.38% وسجلت 7264 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 38.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 152 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (تراجع)

وهبط أداء بورصة قطر بواقع 0.05% ووصل 10036.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 320.7 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 125 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (تراجع)

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.11% ووصل 3987.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 208.5 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة صعد من بينهم أداء 16 وتراجع 12 آخرين وظل 8 على استقرار سعري دون أي تغير .

بورصة أبو ظبي (تراجع)

وصعد أيضًا أداء بورصة أبو ظبي بنهاية تعاملات اليوم الأحد بواقع 0.21% عند 9539 نقطة، وسجلت قيمة التداولات 809 مليون درهم إماراتي، بحجم 144.1 مليون ورقة مالية .

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