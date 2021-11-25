بورصة السعودية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام

جاءت خسائر المؤشر السعودي في أعقاب توتر مع الحوثيين في اليمن الذين أعلنوا مسؤوليتهم في 20 نوفمبر عن هجمات بطائرات مُسيرة في عدة أنحاء من المملكة منها منشآت لشركة أرامكو في جدة.

تخلت البورصة السعودية عن مكاسب سجلتها في وقت مبكر من الجلسة لتنهي تعاملات يوم الخميس على انخفاض مسجلة رابع خسارة أسبوعية لها في خمسة وأكبر تراجع لها منذ أكتوبر من العام 2020، في حين تباين أداء بقية أسواق الخليج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

جاءت خسائر المؤشر السعودي في أعقاب توتر مع الحوثيين في اليمن الذين أعلنوا مسؤوليتهم في 20 نوفمبر تشرين الثاني عن هجمات بطائرات مُسيرة في عدة أنحاء من المملكة منها منشآت لشركة أرامكو في جدة.

وذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم الأربعاء أنه بدأ تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية‭‭‭‭ في العاصمة اليمنية صنعاء، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.6% منهيا جلستين من المكاسب. ونزل سهم مصرف الراجحي 0.4 % في حين انخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.1 %.

وفي أبوظبي صعد مؤشر البورصة 0.7 % مدعوما بزيادة سهم ألفا ظبي القابضة 2.4 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1%.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي واحدا بالمئة وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي و0.8%.

وأبرمت تركيا والإمارات اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات يوم الأربعاء تشمل استثمارات في التكنولوجيا والطاقة بعد محادثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي زيارة الشيخ محمد إلى أنقرة، وهي الأولى منذ أعوام، في إطار سعي البلدين إلى إصلاح العلاقات المتوترة ووسط أزمة عملة في تركيا.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7 % وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.4%.

ونقل بيان للحكومة المصرية عن وزيرة التخطيط قولها يوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري نمى 9.8 % في الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 التي بدأت في يوليو مقارنة مع 0.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

السعودية.. نزل المؤشر 0.6 % إلى 11299 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.7 % إلى 8454 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.4 % إلى 3170 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند % نقطة.1 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.7 % إلى 1143

البحرين.. تراجع المؤشر 0.7 % إلى 1779 نقطة.

عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 4118 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 7720 نقطة.

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