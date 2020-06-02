بورصة الدواجن في أسواق الثلاثاء 2 يونيو 2020

انخفضت أسعار الدواجن اليوم في السوق، بنحو 3 جنيهات ليتراوح الكيلو الأبيض بين 28 و29 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدي 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومي، و45 للبط، و30 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وهبطت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجاموس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجاموس نحو 152.482 مليون دولار.