اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق السبت 8 أغسطس 2020

كيلو البانيه سجل 60 جنيهًا
أحمد اللاهوني 4:45 م, السبت, 8 أغسطس 20 4:45 م, السبت, 8 أغسطس 20

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شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

130 جنيهًا لكيلو الكندوز و135 للضأن

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضى لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

الدواجن
بورصة الدواجن في مصر

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضى، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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