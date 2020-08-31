اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق الإثنين 31 أغسطس 2020

150 ألف طن استهلاك مصر من الدواجن البيضاء شهريًا
أحمد اللاهوني 9:58 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20 9:58 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت بورصة الدواجن استقرارا اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 22 و23 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

كيلو الدجاج البلدى سجل 36 جنيهًا و33 جنيهًا للساسو و39 للبط

وانخفضت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلى خلال الفترة الحالية التى تعقب عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع أن ينتعش خلال الأيام القليلة المقبلة مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن اليوم

ويسجل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً.

ويبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار اللحوم في مصر تتراوح ما بين 120 حتى 150 جنيهًا

كما استقرت أيضًا أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وهبطت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%.

كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وتضمنت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الأحد 30 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 7:37 ص, الأحد, 30 أغسطس 20

بورصة الدواجن في مصر بأسواق السبت 29 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 9:06 ص, السبت, 29 أغسطس 20

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الجمعة 28 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 11:20 ص, الجمعة, 28 أغسطس 20

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق الخميس 27 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 7:36 م, الخميس, 27 أغسطس 20

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الأربعاء 26 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 7:47 ص, الأربعاء, 26 أغسطس 20

بورصة الدواجن في مصر بأسواق الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أحمد اللاهوني 11:30 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20