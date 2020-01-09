اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن بأسواق الخميس 9 يناير 2020

استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، 135 للضأن، 135 للبتلو، و140 و150 للبفتيك.
أحمد اللاهوني 2:17 م, الخميس, 9 يناير 20 2:17 م, الخميس, 9 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الدواجن في السوق -اليوم الخميس- بنحو جنيهين ليتراوح الكيلو الأبيض بين 28 و30 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 37، 33 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط، و32 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

واستقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، 135 للضأن، 135 للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

وتراوحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.  

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. 

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

كانت واردات مصر من اللحوم المجمدة قد سجلت 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن بأسواق الأربعاء 8 – 1-2020

أحمد اللاهوني 3:04 م, الأربعاء, 8 يناير 20

أسعار الدواجن بأسواق الثلاثاء 7 يناير 2020

أحمد اللاهوني 2:08 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

أسعار الدواجن بأسواق الإثنين 6 يناير 2020

أحمد اللاهوني 1:17 م, الأثنين, 6 يناير 20

بورصة الدواجن بأسواق السبت 4 يناير 2020

أحمد اللاهوني 1:24 م, السبت, 4 يناير 20

أسعار الدواجن فى أسواق اليوم الجمعة 3-1- 2020

أحمد اللاهوني 1:51 م, الجمعة, 3 يناير 20

أسعار الدواجن بأسواق الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أحمد اللاهوني 1:12 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19