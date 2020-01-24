اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن بأسواق الجمعة 24 يناير 2020 ﻿

تراوحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.
أحمد اللاهوني 2:28 م, الجمعة, 24 يناير 20 2:28 م, الجمعة, 24 يناير 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 30 و31 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 37 جنيهًا، و33 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط، و32 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

واستقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 للضأن، و135 للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

وتراوحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.  

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. 

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وكانت واردات مصر من اللحوم المجمدة قد سجلت 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

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