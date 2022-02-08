بورصة الدواجن اليوم 8-2-2022 فى مصر

انخفضت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 30 و31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن البيضاء

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء إلى 33 و35 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 73 و75 جنيهًا فى السوق المحلية.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الدواجن منير السقا

وتراجعت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الساسو 40 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار البط اليوم

فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 42 و44 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وهبط سعر كيلو الأوراك إلى 36 جنيهًا.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.