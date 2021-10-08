بورصة الدواجن اليوم 8-10-2021 فى مصر

انخفضت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتسجل 32 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 33 و34 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الأوراك 35 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو،

ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 32 جنيهًا للدواجن البيضاء و33 جنيهًا للساسو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، حسب بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و11 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.