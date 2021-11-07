بورصة الدواجن اليوم 7-11-2021 فى مصر

هبطت بورصة الدواجن اليوم بنحو جنيه فى الكيلو بالسوق المحلية لتسجل 26 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء حول 29 و31 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدجاج البلدى سجلت 39 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا، وصعدت أسعار الدواجن الساسو لتسجل 41 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 9.50 و13 جنيهًا، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الساسو بنحو جنيه لتسجل 36 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.