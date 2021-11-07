اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 7-11-2021 فى مصر

سجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 8:00 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هبطت بورصة الدواجن اليوم بنحو جنيه فى الكيلو بالسوق المحلية لتسجل 26 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء حول 29 و31 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  القطن يكسر رقما قياسيا جديدا.. قنطار «جيزة 96» يسجل 6725 جنيها بمزاد كفر الشيخ

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدجاج البلدى سجلت 39 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا، وصعدت أسعار الدواجن الساسو لتسجل 41 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 9.50 و13 جنيهًا، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

اقرأ أيضا  صادرات الحديد والصلب تقفز 193% خلال أول 9 شهور من العام

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الساسو بنحو جنيه لتسجل 36 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم السبت 6-11-2021

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

الدواجن
الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 7-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:35 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-11-2021 

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

الطماطم تعاود الارتفاع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-11-2021

الصاوي أحمد 7:04 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

«شينخوا» تشيد بانتعاش الاقتصاد المصري وقدرته على قيادة النمو العام المقبل

خالد بدر الدين 2:33 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

الصناعة والتجارة : حظر استيراد الحابكات المنزلقة إلا من خلال السجلات الصناعية (مستند)

السيد فؤاد 11:27 م, السبت, 6 نوفمبر 21

سفير بريطانيا: لدينا مهمة مقدسة لإنقاذ الكون وسنساعد مصر في «كوب 27» وحماية الدلتا

المال - خاص 11:17 م, السبت, 6 نوفمبر 21