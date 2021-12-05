اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 5-12-2021 في مصر

كيلو الرومى سجل 50 جنيها
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 8:00 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 24 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق بيانات وزارة الزراعة، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 38 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 27 و29 جنيهًا للكيلو، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل سعر كيلو الأوراك 30 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 1-12-2021

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت الساسو 35 جنيهًا، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع سعر توريد القصب إلى 920 جنيها للطن

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-12-2021

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و8 جنيهات، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006. 

الدواجن
بورصة الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 5-12-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

الإمارات تعفي الصادرات الزراعية من إرفاق شهادة متبقيات المبيدات حتى منتصف مارس المقبل (مستند)

الصاوي أحمد 9:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21

الحكومة : مصر من 4 دول فقط بالعالم تنتج القطن فائق الطول وتعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج‎‎

صفية حمدي 7:11 م, السبت, 4 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-12-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 6:16 م, السبت, 4 ديسمبر 21

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 4-12-2021

محمد مجدي 6:09 م, السبت, 4 ديسمبر 21

شركة تنمية الريف المصري الجديد تتيح أسمدة مدعمة لصغار المزارعين

الصاوي أحمد 4:54 م, السبت, 4 ديسمبر 21