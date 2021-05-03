اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 3-5-2021 فى مصر

أسعار الدواجن البيضاء حول 31 و32 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21 8:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 35 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار البط اليوم 

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 30-4-2021 فى مصر

أسعار الدواجن البيضاء 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 31 و32 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 43 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-4-2021

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الرومى اليوم 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 47 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 1-5-2021 فى مصر
ارتفاع سعر النولون بعد زيادة أسعار الطاقة لن يؤثر على الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 3-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 3 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 3-5-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 8:12 ص, الأثنين, 3 مايو 21

التموين : انتظام صرف السلع والخبز خلال الإجازات بشكل طبيعي

محمد مجدي 10:35 م, الأحد, 2 مايو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-5-2021

محمد مجدي 10:15 م, الأحد, 2 مايو 21

تهرب ضريبي وفساد مالي بقيمة 10.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي خلال إبريل (جراف)

أماني عوض 7:34 م, الأحد, 2 مايو 21

الزراعة: 750 ألف فدان مساحة «أرز الجفاف» خلال الموسم الجاري ﻿

الصاوي أحمد 3:31 م, الأحد, 2 مايو 21