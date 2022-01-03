اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 3-1-2022 فى مصر

كيلو الرومى بين 50 و65 جنيها
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 3 يناير 22 8:00 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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تراجعت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء إلى 28 و29 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

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ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وبلغ سعر كيلو الأوراك 33 جنيهًا.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم إلى 5 و7 جنيهات، وتراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 40 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

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وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 55 و60 جنيهًا للكيلو، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006، وسجل سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا فى السوق المحلية.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت أسعار الساسو 36 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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