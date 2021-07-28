اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 28-7-2021 فى مصر

يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط
أحمد اللاهوني 8:49 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21 8:49 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة الدواجن اليوم بالسوق المحلية عند 22 جنيهًا فى المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 25 و27 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-7-2021

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار. 

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 26-7-2021

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و9 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

اقرأ أيضا  رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد
الدواجن
الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 28-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:57 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

أسعار البيض اليوم 28-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:46 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

«اتحاد المصدرين»: 234.9 مليون دولار تعاقدات تصدير الأقطان لموسم 2021/2020

دعاء حسني 7:59 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

أصحاب المخابز: 2 – %23 زيادة فى مدخلات الخبز الافرنجى والسياحى

محمد مجدي 7:31 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

مصدرون ومستوردون يرجحون استمرار التحسن فى مؤشر التجارة الخارجية حتى نهاية العام

دعاء حسني 7:27 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

السيد فؤاد 10:02 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21