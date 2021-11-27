اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 27-11-2021 في مصر

الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:34 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 8:34 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت بورصة الدواجن اليوم على استقرارها فى السوق المحلية لتسجل 24 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة.

وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا،  ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 24-11-2021 فى مصر

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و8 جنيهات، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 24 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 32 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 22-11-2021 فى مصر

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل سعر كيلو الأوراك 30 جنيهًا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، 

اقرأ أيضا  أسعار الذهب تخسر 3.6% أو 66 دولارا للأوقية فى يومين

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

الدواجن
بورصة الدواجن في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 27-11-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 8:33 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

رغم تطبيقه أول أكتوبر.. «الجمارك» تتلقى 77 تساؤلًا حول «التسجيل المسبق» من السوقين الملاحية والتجارية

السيد فؤاد 11:23 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 26-11-2021 وعيار 21 يخسر 8 جنيهات

عمر سالم 7:41 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

إقبال كبير على مهرجان عسل النحل بحديقة الأورمان فى الجيزة (صور)

الصاوي أحمد 7:35 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«الجمارك» تشدد على إخطار منافذ دخول سيارات «التربتك» بما يتم إعادة تصديره منها (مستند)

السيد فؤاد 5:46 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2021.. 7 منتجات جديدة

محمد مجدي 5:35 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21