اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 26-3-2021 في مصر

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة
أحمد اللاهوني 1:48 ص, الجمعة, 26 مارس 21 1:48 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 32 جنيهًا، والأوراك 29 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى إلى 44 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

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وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم 

وسجلت أسعار الرومى اليوم 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 8 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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