اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 26-12-2020 فى مصر

استقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو
أحمد اللاهوني 8:52 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 8:52 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت بورصة الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2020 استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل الساسو 27 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 33 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

أسعار البط اليوم 

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

اقرأ أيضا  الهلال الأحمر وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكول تعاون

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية إلى قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر لتمويل برامج تنمية الصادرات فى أفريقيا

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و7 جنيهات لكتكوت الأهالى، وزاد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، حسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 24-12-2020

أسعار الرومى اليوم 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:52 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

وزير الري يتابع أعمال صيانة القنوات المائية

مدحت إسماعيل 4:00 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

أسعار الذهب اليوم في مصر 25-12-2020.. وصعود عيار 21

عمر سالم 11:46 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-12-2020 بالأسواق المصرية

عمر سالم 11:45 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-12-2020

الصاوي أحمد 10:09 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 25-12-2020

محمد مجدي 9:38 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20