اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 25-6-2021 فى مصر

يبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه
أحمد اللاهوني 9:57 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 9:57 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، عند 27 جنيهًا فى المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 32 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 21-6-2021.. وارتفاع عيار 21

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 21-6-2021

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: قطاع الغذاء بمصر تصدى لآثار كورونا ولم نشهد نقصًا في المحاصيل الاستراتيجية
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 25-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:59 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

أسعار السمك اليوم 25-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:55 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25-6-2021

محمد مجدي 9:51 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 9:29 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

عروض كارفور من 24 إلى 29 يونيو على السلع الغذائية

محمد مجدي 12:44 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

دعاء حسني 12:40 ص, الجمعة, 25 يونيو 21