اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 23-1-2021 فى مصر

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 1:10 ص, السبت, 23 يناير 21 1:10 ص, السبت, 23 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن استقرار بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وسجل الساسو 30 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

اقرأ أيضا  «المالية»: ضبط مسئولين بمكتب محاسبة مشهور بتهمة رشوة الضرائب

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

اقرأ أيضا  نيفين جامع: 17% انخفاضا فى عجز الميزان التجارى.. والصادرات تتخطى 25 مليار دولار

أسعار الدواجن منير السقا

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم 

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-1-2021 وثبات عيار 21 مع توقف التعاملات

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 23-1-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 11:18 ص, السبت, 23 يناير 21

أسعار السمك اليوم 23-1-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 11:11 ص, السبت, 23 يناير 21

«السيسي» يفتتح مشروعات الاستزراع السمكي ببورسعيد غدًا

أماني العزازي 9:29 م, الجمعة, 22 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-1-2021 وصعود عيار 21

عمر سالم 8:25 م, الجمعة, 22 يناير 21

«العربية للتصنيع» تقود مباحثات مع جامعة الإسكندرية وشركة روسية لتحلية مياه البحر

سمر السيد 8:24 م, الجمعة, 22 يناير 21

وزيرة التجارة: دور رئيسي للقطاع الخاص المصري والسوداني في شراكات صناعية تعزز التعاون الاقتصادي

محمد ريحان 4:46 م, الجمعة, 22 يناير 21