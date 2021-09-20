اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 20-9-2021 فى مصر

كيلو الأوراك سجل 28 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:04 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 8:04 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، عند 23 جنيهًا فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 25 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل الدجاج البلدى 43 جنيهًا للمستهلك، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وأكد بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ارتفاع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

اقرأ أيضا  اسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 15-9-2021

 أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 26 جنيهًا للدواجن البيضاء و39 جنيهًا للساسو، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 18-9-2021 فى مصر

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و9 جنيهات، ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-9-2021

وسجل سعر كيلو الأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، والساسو 45 جنيهًا، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 20-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:49 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

اتحاد الفلاحين يحدد 3 أسباب وراء صعود القطن

الصاوي أحمد 7:36 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

هل تواصل أسعار القطن ارتفاعاتها خلال الموسم الحالي ؟

دعاء حسني 7:27 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب لساعة قيمتها تتجاوز مليون درهم

السيد فؤاد 1:32 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

حازم الببلاوي: مصر تحقق درجة معقولة من الإصلاح الاقتصادي وتمثل نموذجا (فيديو)

المال - خاص 11:27 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

ما لا تعرفه عن معرض «صنع فى بورسعيد» ودليل المنطقة الصناعية

أماني العزازي 9:23 م, الأحد, 19 سبتمبر 21