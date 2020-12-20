اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 20-12-2020 فى مصر

أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:27 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20 8:27 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20

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شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل الساسو 31 جنيهًا، والأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، حسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار البط اليوم 

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

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أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و7 جنيهات لكتكوت الأهالى، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن منير السقا

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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أسعار الرومى اليوم 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الرومى فى مصر
أسعار الرومى
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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