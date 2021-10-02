اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 2-10-2021 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:00 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 8:00 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت بورصة الدواجن اليوم على استقرارها فى السوق المحلية، لتسجل 27 جنيهًا فى المزرعة، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، حسب بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 29-9-2021 فى مصر

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك،

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 28 جنيهًا للدواجن البيضاء و31 جنيهًا للساسو، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  هيئات الموانئ تطالب التوكيلات الملاحية بتنفيذ منشورات الجمارك بخصوص التسجيل المسبق للشحنات (مستند)

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 9 و11 جنيهًا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  السيسي: قعدنا نفاصل مع الشركات عشان ناخد أحسن طرمبات مياه بأحسن سعر (فيديو)

ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وسجل الدجاج البلدى 43 جنيهًا للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

انخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-10-2021

الصاوي أحمد 9:30 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

أسعار البيض اليوم 2-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:15 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

أسعار السمك اليوم 2-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

إقبال كبير على الجناح المصرى عقب الافتتاح الرسمى لفعاليات «اكسبو دبي 2020»

محمد ريحان 1:06 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

سعر القطن يسجل رقمًا تاريخيًا بمزاد الخميس.. والقنطار يتجاوز 5000 جنيه

دعاء حسني 12:35 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

ننشر تفاصيل قرار شطب 50 شركة تقوم بالتصدير إلى السوق المصرية (مستند)

السيد فؤاد 12:13 ص, السبت, 2 أكتوبر 21