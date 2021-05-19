اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 19-5-2021 فى مصر

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 14 مليار دجاجة
أحمد اللاهوني 8:13 ص, الأربعاء, 19 مايو 21 8:13 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

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استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 30 و32 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

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ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم 

وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 5 و8 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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