اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 19-11-2021 فى مصر

استقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها
أحمد اللاهوني 9:53 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 9:53 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت بورصة الدواجن اليوم على استقرارها فى السوق المحلية لتسجل 25 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أحمد الوكيل : يجب العمل على بناء اقتصاد أقوى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط

وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.  

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و8 جنيهات، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

اقرأ أيضا  «خطة البرلمان» توجه سؤالا للمالية بشأن تزايد الديون المستحقة للحكومة .. ومعيط : هناك جهات لا تستطيع أن تسدد

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا  25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 32 جنيهًا، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا.

اقرأ أيضا  جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء وعدد من السبائك الذهبية

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن في مصر
بورصة الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-11-2021 بالأسواق المصرية

عمر سالم 9:46 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-11-2021

دعاء حسني 9:24 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة.. نقيب الفلاحين: قرار يزيد الأعباء على المزارعين

الصاوي أحمد 12:31 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

«التموين»: ضبط 17 ألف عبوة باتيه و25 كرتونة شيبسي غير صالحة للاستهلاك

محمد مجدي 12:06 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

«الزراعة» تعلن موعد تطبيق زيادة سعر الأسمدة المدعمة والفئات المستهدفة

الصاوي أحمد 11:35 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

توقعات بصعود التضخم عالميا بنسبة 1.5% بسبب ارتفاع تكاليف الشحن

أيمن عزام 10:25 م, الخميس, 18 نوفمبر 21