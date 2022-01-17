اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 17-1-2022 فى مصر

كيلو البط بين 55 و60 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 17 يناير 22 8:00 ص, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 25 و26 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية. 

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

اقرأ أيضا  الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية بالمنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و8 جنيهات، وتراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 40 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك،  وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا فى السوق المحلية.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الساسو 35 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن. 

وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 16-1-2022 فى مصر

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 55 و60 جنيهًا للكيلو، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه. 

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 16-1-2022

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

الدواجن
بورصة الدواجن في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

رئيس الشعبة : الذهب الموجود مع الناس وفى المحلات محدش يقدر يتكلم عليه و لو بعد 100 سنة (فيديو)

محمد مجدي 7:54 ص, الأثنين, 17 يناير 22

بعد الدمغة بالليزر .. مصير المشغولات الذهبية القديمة وتأثيرها على أسعار الذهب

عمر سالم 7:50 ص, الأثنين, 17 يناير 22

مدبولي: جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة العاملة فى قطاعات مدنية وطرحها في البورصة

محمد مجدي 12:09 ص, الأثنين, 17 يناير 22

مدبولي: نستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة ضبط الدين الداخلى والخارجى (فيديو)

محمد مجدي 11:52 م, الأحد, 16 يناير 22

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من بذور الماريجوانا المخدرة

السيد فؤاد 10:37 م, الأحد, 16 يناير 22

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

السيد فؤاد 10:08 م, الأحد, 16 يناير 22