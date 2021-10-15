اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 16-10-2021 فى مصر

سجلت أسعار الدجاج البلدى 38 جنيهًا
أحمد اللاهوني 1:55 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 1:55 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 27.5 جنيه فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ووفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد صعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 31 و32 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

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وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات لـ «المال»، إن سعر كيلو الأوراك سجل 33 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

وبلغت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

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ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، و31 جنيهًا للساسو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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