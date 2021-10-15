بورصة الدواجن اليوم 16-10-2021 فى مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 27.5 جنيه فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ووفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد صعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 31 و32 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات لـ «المال»، إن سعر كيلو الأوراك سجل 33 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

وبلغت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا