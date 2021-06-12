اقتصاد وأسواق

بورصة الدواجن اليوم 12-6-2021 فى مصر

أسعار الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:57 ص, السبت, 12 يونيو 21 8:57 ص, السبت, 12 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت بورصة الدواجن اليوم على استقرارها فى السوق المحلية، لتسجل 27 جنيهًا فى المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 32 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-6-2021

ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الرومى اليوم

وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-6-2021

أسعار الدواجن منير السقا

ووصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية لقرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. 

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 11-6-2021 فى مصر
الدواجن
بورصة الدواجن في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

المانجو 15 جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-6-2021

الصاوي أحمد 10:32 ص, السبت, 12 يونيو 21

أسعار السمك اليوم 12-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:39 ص, السبت, 12 يونيو 21

أسعار البيض اليوم 12-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:33 ص, السبت, 12 يونيو 21

«الزراعة» تنشر نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو

الصاوي أحمد 8:19 م, الجمعة, 11 يونيو 21

تعرف على تفاصيل صرف زيادات المعاشات مطلع يوليو‎

منى عبدالباري 5:39 م, الجمعة, 11 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-6-2021 وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

عمر سالم 4:41 م, الجمعة, 11 يونيو 21