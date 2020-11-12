بورصة الدواجن اليوم 12-11-2020 فى مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق، وسجل الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 22 و23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. .

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك .

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و9 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما استقرت أسعار اللحوم عند 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وهبطت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى سجلت 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%.

أسعار اللحوم

وبلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى إلى 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وضمت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.