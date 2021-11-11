بورصة الدواجن اليوم 11-11-2021 فى مصر

سجلت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية 27 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 41 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن الضاء بين 30 و32 جنيهًا للكيلو، وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدجاج البلدى سجلت 39 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم بين 9.25 و13 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجل سعر كيلو الأوراك 33 جنيهًا.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 36 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الرومى اليوم