بورصة البيض فى مصر بأسواق السبت 22 أغسطس 2020

شهدت أسعار البيض استقرارا اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 30 و32 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى ويزيد على الطلب

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلى وجود فائض فى الإنتاج يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

بورصة البيض

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني إلى 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وأكدت أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأشارت إلى إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.