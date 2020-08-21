بورصة البيض فى مصر بأسواق الجمعة 21 أغسطس 2020

استقرت أسعار البيض، اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 30 و32 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني إلى 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وأكدت أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.