اقتصاد وأسواق

بورصة البيض فى مصر بأسواق الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 

إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص 
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 8:30 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت بورصة البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 34 و35 جنيهًا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض تراوح بين 34 و35 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ولفت إلى أنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يتراجع عالميًّا لأدنى مستوى فى 6 أسابيع مع صعود الدولار

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ووصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

اقرأ أيضا  بورصة البيض فى مصر بأسواق الأحد 27 سبتمبر 2020  

وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة. 

بورصة البيض
أسعار البيض في مصر اليوم

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

اقرأ أيضا  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يطلق معرض تراثنا 10 أكتوبر المقبل

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة البيض فى مصر بأسواق الأحد 27 سبتمبر 2020  

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

بورصة البيض فى مصر بأسواق السبت 26 سبتمبر 2020  

أحمد اللاهوني 8:36 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

بورصة البيض فى مصر بأسواق الجمعة 25 سبتمبر 2020 

أحمد اللاهوني 9:31 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

بورصة البيض فى مصر بأسواق الخميس 24 سبتمبر 2020 

أحمد اللاهوني 9:05 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

بورصة البيض فى مصر بأسواق الأربعاء 23 سبتمبر 2020 

أحمد اللاهوني 7:59 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

بورصة البيض فى مصر بأسواق الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 

أحمد اللاهوني 7:49 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20