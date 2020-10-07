اقتصاد وأسواق

بورصة البيض فى مصر بأسواق الأربعاء 7 أكتوبر 2020

نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا
أحمد اللاهوني 7:40 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 7:40 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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استقرت بورصة البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 34 و35 جنيهًا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، بأن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ووصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

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البيض
أسعار البيض في مصر اليوم

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة. 

وذكرت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

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إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات منح التراخيص 

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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