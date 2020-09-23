اقتصاد وأسواق

بورصة البيض فى مصر بأسواق الأربعاء 23 سبتمبر 2020 

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 7:59 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 7:59 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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استقرت بورصة البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 32 و33 جنيهًا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض تراوح بين 32 و33 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا

ولفت إلى أنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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وصعد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة. 

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أسعار البيض
أسعار البيض فى مصر

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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