اقتصاد وأسواق

بورصة البيض فى مصر بأسواق الأربعاء 2 سبتمبر 2020

سعر طبق البيض تراوح بين 28 و29 جنيها
أحمد اللاهوني 8:03 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 8:03 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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انخفضت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، بنحو 3 جنيهات ليتراوح الطبق بين 28 و29 جنيهًا، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا

وذكر أنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني إلى 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وأكدت أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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