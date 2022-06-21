بورصة الإمارات تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم «تبريد»

صعدت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.68% رابحًا 53.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3264.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.7 مليون سهم محققة ما قيمته 223 مليون درهم من خلال تنفيذ 3995 صفقة لعدد 24 سهمًا.

صعود أسهم الإمارات

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الخدمات بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.35%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.26%،

ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 7.19%.

وقفز 20 سهمًا؛ على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.24%،

وتراجع سهما شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.71%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.85%، فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 67.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.34% رابحًا 124.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.76 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.906 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 171.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9002 صفقة.

وقفزت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.60%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبتيْ 1.47%، 1.45%، على التوالي،

ثم قطاع المرافق بنسبة 0.79%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والصناعات بنسبة 0.44%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاعا التقديري للمستهلك، والمواد الأساسية بنسبتيْ 0.38%، 0.36%، على التوالي.

وارتفع 41 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 13.33%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 12.59%، ثم سهم “شركة ميثاق للتأمين التكافلي” بنسبة 8.16%،

وتراجعت 8 أسهم؛ على رأسها سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات” بنسبة 8.76%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 8.67%،

ثم سهم “بنك رأس الخيمة الوطني” بنسبة 6.44%، فيما تصدَّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 380.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% رابحًا 7.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1837.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 883.1 ألف سهم بقيمة 257 ألف دينار بحريني،

وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 57.13% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.7%، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.25%،

ثم قطاع المال بنسبة نمو 48.57% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبتيْ 1.8%، 0.16%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 9.68%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 68.91% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.2%، وهبط سهما بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبتيْ 1.18%، 0.21%، على التوالي.