بورصة اسعار الخضروات اليوم الخميس16-1-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في بورصة الأسواق اليوم الخميس 16-1-2020، وتراوحت اسعار البطاطس بين 4الي 6جنيهات مقابل 5امس ، والطماطم بين4الي 5جنيهات.

اكد التجار أن سعر الباذنجان العروس تراوح بين 8جنيهات الي 9 مقابل 7والرومي 6جنيهات طبقا لعدد من التجار .

وأوضحوا أن البصل سجل 7.5والخيار البلدي 6.5والصوب 7مقابل والفلفل الرومي 9 جنيهات والفلفل البلدي 9.

وقالوا أن سعر الكوسة 10 والفاصوليا 8جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات والبسلة 13 جنيها، والبروكلي 10 جنيهات.

وقال تجار أن سعر الفلفل الألوان 22، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضحوا أن سعر الليمون تراوح بين 8الي 12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، و الملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأضافوا أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتى 8.5 جنيه، مقابل 12 جنيها مؤخرا، والتفاح ما بين17 إلى 25، الجوافة 10 جنيهات، واليوسفي ترواح بين 2.5 إلى 5، والرمان بين 5 إلى 10، والتين 10، والتفاح الاخضر 17 جنيها، والبرتقال أبو سرة انخفض الي 3.5مقابل 5 جنيهات امس .