بورصة اسطنبول تبيع 25 % منها فى اكتتاب عام

خالد بدر الدين أعلنت همت قرة داغ رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعطى أوامره بطرح 25 % من البورصة للاكتتاب العام. وأضاف قرة داغ خلال مؤتمر صحفي أن قيمة عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن يقل عن 10 مليارات ليرة (2.65 مليار دولار). وكا

خالد بدر الدين

أعلنت همت قرة داغ رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعطى أوامره بطرح 25 % من البورصة للاكتتاب العام.

وأضاف قرة داغ خلال مؤتمر صحفي أن قيمة عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن يقل عن 10 مليارات ليرة (2.65 مليار دولار).

وكانت بورصة دبي للاسهم أول بورصة عربية طرحت عام 2006 أسهمها فى اكتتاب عام وخاص بقيمة 435 مليون دولار من خلال بيع حصة قدرها 20 % أي 1,6 مليار من أسهم سوق دبي المالي احدى بورصتين في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي.