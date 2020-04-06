بورصة أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 6-4-2020

شهدت بورصة أسعار زيوت الطعام في الأسواق، اليوم الاثنين 6-4-2020، على معدلات البيع خلال الأسبوع الماضي، في محالّ السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، مع استمرار حالة الهدوء في المبيعات، خلال رصد “المال” لأسعار الزيوت.

وأكد تجار، لـ”المال”، خلال رصد أسعار زيوت الطعام في الأسواق، اليوم الاثنين 6-4-2020 ، أن سبب الانخفاضات يرجع لعروض قامت بها الشركات المنتجة لتحريك المبيعات.

كما تراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق، اليوم، بين 17 و24 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جرامًا، خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحالّ التجارية.

قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية في القاهرة،أن الأنواع الخمسة المطروحة في الأسواق هي: كريستال ذرة، وعباد، وسندباد خليط، وقلية خليط، وحلوة خليط، بأوزان 1 لتر.

وأضاف أن أكثر الأنواع رواجًا بين المستهلكين هي الذرة، وحلوة خليط.

بينما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جرامًا، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

وقال أحمد محمود، مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، لـ”المال”، إنه يتم طرح عدد من زيوت العباد، وهي: الأسرة، وحورس، واليشمك، زنة 1 لتر، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام.

وأضاف أن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جرامًا، وبذرة القطن الكرنك 750 جرامًا.

وكانت وزارة التموين تعاقدت امس 12 ألف طن زيت فول صويا بسعر 122 مليون و700 ألف جنيه ، وذلك من خلال المناقصة المحدودة رقم 6 لسنة 2019/2020 .

وقال مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينة في تصريح لـ “المال” إنه تم شراء تلك الكمية من الشركة الوطنية بسعر 10 آلاف و225 جنيه للطن الواحد .