بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يرتفع على «نيسان صني» إلى 75 ألف جنيه

رفع عدد من موزعى السيارات قيمة الزيادات السعرية غير رسمية التى يفرضونها على طرازات نيسان صني تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة وصلت إلى 75 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات نيسان صني في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات A/T Base 278 70 348 A/T Plus 296 70 366 A/T Super Salon 307 75 382 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات نيسان صني

زودت سيارات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات نيسان صني 2023 فئة A/T SUPER SALOON»» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».