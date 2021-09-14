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بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «تويوتا فورتشنر» إلى 250 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بنحو مليون و195 ألف جنيه، بدلًا من 945 ألفًا
المال - خاص 6:58 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 6:58 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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فرض عدد من الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية «تويوتا»، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على سيارات «تويوتا فورتشنر» فئة

«4.0 A/T F/O 4WD FL» بقيمة بلغت 250 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو مليون و195 ألف جنيه، بدلًا من 945 ألفًا داخل المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن أسعار طرازات «تويوتا فورتشنر» كانت تباع بزيادات سعرية – بشكل غير رسمى- من جانب الموزعين بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة محليًا خلال الأسبوع الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T F/O 4WD FL9451195000250
القيمة بألاف جنيه

تقدم سيارات «تويوتا فورتشنر» فئة «4.0 A/T F/O 4WD FL» بمحرك سداسى السرعات سعتة 4000 سى سي، ينتج قوة 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

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يعتمد على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك من الوقود نحو 12 لترًا- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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