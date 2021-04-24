بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «هيونداي أكسنت RB» إلى 20 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 231 إلى 270 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادة أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB»- بشكل غير رسمي- تحت مسمى “الأوفر برايس“، بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 231 إلى 270 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» المبلغ الإضافي الذي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات «أكسنت RB» تبدأ من 215.9 إلى 251.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي أكسنت RB»، إلى نقص الكميات المطروحة داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًّا.

ولفت إلى أن أغلب الموزعين والتجار يفرضون مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس”، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الحجوزات والانتظار.

وينتمي طراز «هيونداى اكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.