اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-4-2020

ارتفاع في معدلات شراء السلع خلال 5 ايام رمضان
محمد مجدي 8:22 ص, الثلاثاء, 28 أبريل 20 8:22 ص, الثلاثاء, 28 أبريل 20

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استقرت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الثلاثاء 28-4-2020، بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسواق منذ أسبوعين، ما بين 50 قرش وجنيهين فى 3 سلع هى السمن والزيت والعسل الأسود، مع انخفاض 1.5 جنيه فى الخل.

وتشهد الأسواق إقبالا فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة معدلات الشراء من قبل المستهلكين، خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهر، نتيجة ظهور فيروس كورونا فى مصر.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إن تلك الزيادات من جانب الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة شأن فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيهًا فى الصنف الواحد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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