اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 22-3-2020

تجار الجملة والتجزئة يصرفون مخزون السلع
محمد مجدي 7:29 م, الأحد, 22 مارس 20 7:29 م, الأحد, 22 مارس 20

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شهدت بورصة أسعار السلع الغذائية في أسواق مصر اليوم استقرارًا وهدوءًا في حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التي استغرقت أسبوعين، نتيجة ظهور المرض العالمي فيروس كورونا في مصر.

وخلال جولة لـ«المال» على الأسواق اليوم الأحد 22-3-2020 لوحظ هدوء في عمليات البيع واستقرار الأسعار عند تجار الجملة والتجزئة .

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك خلال الأسبوع الحالى.

مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح مسعود، أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعا طفيفًا بنحو 50 قرشًا فى الكيلو بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبدالستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية أن تجار الجملة والموزعين مستمرون في تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، عن مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وأكد مصطفى عبدالله تاجر سلع غذائية أن محال السلع الغذائية تقوم حاليًا بتخفيض هامش الربح بواقع 25 و50 قرشًا فى الكيلو، وذلك في مختلف المنتجات والسلع، ومصنعات اللحوم، وذلك لتنشيط حركة المبيعات.

وأضاف عبدالله أن أغلب التجار حاليا لجأوا إلى تصريف مخزون السلع الغذائية المتراكمة لديهم للاستعداد لتسلم الطلبيات الجديدة.

وقال عبدالله إن قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية عدا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط في حركة البيع والشراء.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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