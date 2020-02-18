اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-2-2020

أسعار السلع ما زالت مستقرة للأسبوع الثاني
محمد مجدي 6:29 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 6:29 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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شهدت بورصة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الثلاثاء 18ـ 2ـ 2020، استقرارًا في حركة البيع والشراء للأسبوع الثانى على التوالى، وشهدت حركة المبيعات حالة من الهدوء فى عمليات البيع والشراء بمحالّ السلع الغذائية، وذلك خلال رصدٍ أجرته “المال”.

قال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت التحرك، خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح مسعود أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالى.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنحو 50 قرشًا فى الكيلو، بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاي.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها “الغرف التجارية” مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات مساندتهم للمواطنين، بالتنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا.

كما أكد مصطفى عبد الله، تاجر سلع غذائية، أن محالّ السلع الغذائية تقوم حاليًّا بتخفيض هامش الربح بواقع 25- 50 قرشَا فى الكيلو، وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان، ومصنعات اللحوم؛ وذلك لتنشيط حركة المبيعات.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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