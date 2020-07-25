اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-7-2020

استقرار في الخضروات والفاكهة
محمد مجدي 4:21 م, السبت, 25 يوليو 20 4:21 م, السبت, 25 يوليو 20

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-7-2020 في الأسواق، خلال عمليات البيع والشراء .

وأكد خالد محمد، تاجر خضروات، أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 10 إلي 15 جنيهًا، بزيادة من 2 إلي 3 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة، والباذنجان الرومي 9 جنيهات، والفلفل الحار من 8 إلى 10 جنيهات بزيادة 2 جنيه لأقل سعر.

وقال إن سعر كيلو الخيار بين 10 إلى 12 جنيهًا بزيادة جنيه في الكيلو.

وأوضح أن باقي الأصناف شهدت استقرارًا في الأسعار، وهي كيلو الفاصوليا من 6 إلى 8 جنيهات، والبامية من 10 إلى 25 جنيهًا، والليمون من 10 إلى 40 جنيهًا.

وأضاف أن الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الأسود والأبيض من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 3 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن سعر كيلو البصل تراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها والجزر من 4 إلى 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات .

استقرار في أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة قال محمد عبدالنعيم، تاجر فواكه، إن سعر كيلو العنب الأحمر من 12 الي 15 جنيهًا، والعنب الأخضر 15 جنيهًا .

فوديكو للصناعات الغذائية
أسعار الخضروات

وأضاف عبدالنعيم أن كيلو المشمش تراجع 5 جنيهات ليصل إلى 30 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كل من البرقوق والتفاح الأحمر والأصفر 35 جنيهًا

وتابع أن سعر كيلو الموز من 10 إلي 15 جنيهًا، والأناناس 30 جنيهًا والخوخ 10 جنيهات، والبطيخ من 30 إلى 50 جنيهًا للواحدة، والفراولة من 15 إلي 20 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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