اقتصاد وأسواق

بورصة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2020

انخفضت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم.
الصاوي أحمد 12:42 م, الجمعة, 24 يناير 20 12:42 م, الجمعة, 24 يناير 20

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انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة في بورصة الأسواق، اليوم الجمعة 24-1-2020، وتراجعت الطماطم بين 2.5 إلى 4، مقابل 5 جنيهات لأعلى سعر أمس، والفراولة 10 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن الكوسة تراوحت بين 6 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا 7، البسلة 13 طبقًا لعدد من التجار في الأسواق اليوم.

واوضحوا أن سعر الباذنجان الرومي سجل 4 جنيهات، والعروس 6، الفلفل الرومي 10، الفلفل الحامي 9 طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكدوا أن أسعار البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6، الخيار الصوب 7 جنيهات، الجزر 4 إلى 6، البصل سجل 6.5، الخيار البلدي 5 إلى 6.

وأكد تجار تجزئة أن سعر القرنبيط 6 إلى 8 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، سعر الفلفل الألوان 22، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا، الملوخية والسبانخ 10 لكل نوع للكيلو، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيهات، التفاح الأحمر بين 17 إلى 25، واليوسفي تراوح بين 2.5 إلى 5، والرمان بين 5 إلى 10، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5، واليوسفي تراوح بين 2.5 إلى 7.5.

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بقلم الصاوي أحمد

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